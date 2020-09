Carabao Cup: Lamela risponde a Werner. Vittoria Tottenham ai rigori

La partita sembrava non voler finire mai, ma alla fine il Tottenham ha avuto la meglio e ha vinto la sfida di Carabao Cup col Chelsea. Al termine dei 90 minuti, la partita era finita 1-1, ma la squadra di Mourinho ha vinto ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Mason Mount al quinto tiro dal dischetto per i Blues. Erano stati proprio loro a passare in vantaggio al 19′, grazie alla rete di Timo Werner, che aveva finalizzato dopo un’incursione e un cross basso di Azpilicueta. All’83’ il pareggio di Erik Lamela e poi i tiri dagli 11 metri.

Foto: Twitter Tottenham