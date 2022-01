Carabao Cup, la semifinale di andata tra Liverpool e Arsenal termina 0-0

È terminato 0-0 il big match tra Liverpool e Arsenal ad Anfield, valido per la semifinale d’andata di Carabao Cup.

Il Liverpool fa subito la partita, ma l’Arsenal regge e dice la sua anche in avanti fino all’espulsione di Xhaka al 24’ che ferma Jota diretto da solo verso la porta dei Gunners. Nel secondo tempo il Liverpool continua a dominare ma senza riuscire ad incidere davanti. Infatti l’occasione più ghiotta del match arriva per l’Arsenal al 71’, sui piedi di Saka, che viene fermato da una gran parata di Allison. Un’altra grande occasione per vincerla arriva sui piedi di Minamino al 90’ che però la prende male d’esterno e spara alto a porta spalancata. L’avversaria del Chelsea in finale si decreterà tra sette giorni all’Emirates.

FOTO: Instagram Liverpool