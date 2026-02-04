Carabao Cup, la finale sarà Arsenal-Manchester City. La compagine di Guardiola batte 3-1 il Newcastle

04/02/2026 | 23:27:29

Sarà Arsenal-Manchester City la finale di Coppa di Lega inglese (Carabao Cup) 2025/26. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver battuto all’andata il Newcastle a St. James’ Park, si ripete anche all’Etihad Stadium: 3-1 il finale, pratica archiviata in 45′ grazie alla doppietta di Marmoush e al gol di Tijjani Reijnders. Per la bandiera il gol di Elanga al 62′.

Finale quindi tra la prima e la seconda in Premier, la miglior partita possibile per la Coppa di Lega che spesso ha portato delle sorprese all’atto finale.

Foto: sito Manchester City