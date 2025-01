Il Tottenham fa sua la gara di andata della semifinale di Carabao Cup: battuto il Liverpool 1-0. Ha deciso la gara un gran gol di Bergvall, bravo a valorizzare al massimo una giocata di Dominic Solanke. L’inglese supera Konate, si gira e serve Bergvall che non sbaglia, segnando la rete che decide la gara. Appuntamento al 6 febbraio per sapere chi andrà in finale.

Foto: sito Tottenham