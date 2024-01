Carabao Cup, il Chelsea travolge il Middlesbrough e vola in finale (6-1)

Il Chelsea accede alla finale di Carabao Cup (EFLCup): i Bleus, dopo aver perso di misura contro il Middlesbrough nella gara d’andata, ribaltano il risultato a Stamford Bridge con una netta vittoria per 6-1 Autogol di Howson, doppietta di Cole Palmer e reti di Enzo Fernandez, Alex Disasi e Noni Madueke. Per gli ospiti a segno Morgan Rogers.In finale, la formazione di Mauricio Pochettino sfiderà la vincente di Fulham-Liverpool.

Foto: Instagram Chelsea