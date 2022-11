Carabao Cup, il Brighton elimina l’Arsenal (3-1). Cade il Tottenham, il Liverpool fatica col Derby. Il City piega il Chelsea (2-0)

Quante sorprese nella serata di Carabao Cup! Il Brighton di De Zerbi piega l’Arsenal ed espunga l’Emirates per 3-1 in rimonta. Fuori anche altre due londinesi come il Chelsea, battuto 2-0 dal Manchester City, e il Tottenham di Conte sconfitto dal Nottingham Forest. Il West Ham viene eliminato, dopo una lunghissima serie di rigori (ben 10) contro il Blackburn che nei tempi regolamentari aveva fermato i londinesi sul 2-2. Anche il Liverpool va ai calci di rigore con il Derby dopo i tempi regolamentari, ma gli uomini di Klopp chiudono la pratica vincendo 3-2. Rigori che premiano anche Newcastle e Southampton. Avanza con il minimo sforzo il Wolverhampton che batte 1-0 il Leeds. Di seguito i risultati della serata di Carabao:

Arsenal-Brighton 1-3

Newcastle-Crystal Palace 0-0 (3-2 dcr)

Nottingham Forest-Tottenham 2-0

Southampton-Sheffield Wed 1-1 (7-6 dcr)

West Ham-Blackburn 2-2 (11-12 dcr)

Wolverhampton-Leeds 1-0

Liverpool-Derby 0-0 (3-2 dcr)

Manchester City-Chlesea 2-0

Foto: Carabao Cup