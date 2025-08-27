Carabao Cup, figuraccia Manchester United, eliminato ai rigori dal Grimsby (quarta divisione)
27/08/2025 | 23:43:43
Serata storica per il Grimsby, squadra di quarta serie inglese, la Ligue Two, che riesce nell’impresa di eliminare dalla Carabao Cup (la coppa di Lega inglese), il Manchester United. Al Blundell Park, finisce 2-2 la gara al 90′.
Il Grimsby addirittura va sul 2-0, chiudendo il primo tempo con il doppio vantaggio. Vernam al 22′ porta i suoi avanti, al 31′ il raddoppio di Warren. Nella ripresa, reazione dei Red Devils che prima accorciano con Mbeumo al 75′, il pareggio al 90′ di Maguire che evita la figuraccia di perdere nei 90 minuti e trascina il match ai rigori. Dagli 11 metri, serie infinita, ben 24 rigori, ultimo a sbagliare per lo United proprio Mbeumo. Impresa del Grimsby che si regala una serata storica.
Carabao Cup, i risultati di stasera
Everton – Mansfield 2-0
Fulham – Bristol City 2-0
Oxford United – Brighton 0-6
Grimsby – Manchester United 2-2 (Grimsby vince ai rigori)
Never underestimate Blundell Park, it’s a magical place! #GTFC pic.twitter.com/2loeCPG5hk
— Grimsby Town F.C. (@officialgtfc) August 27, 2025
Foto: X Grimsby