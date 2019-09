Carabao Cup, clamoroso: un club di quarta serie elimina il Tottenham! Bene City e Arsenal

Nella serata di ieri, in Inghilterra sono andati in scena i sedicesimi di finale della EFL Cup, meglio conosciuta come Carabao Cup per questioni legate allo sponsor. L’Arsenal ne rifila ben cinque al Nottingham Forrest, Leicester e Southampton quattro rispettivamente a Luton e Portsmouth e il Manchester City tre al Preston. Il Watford la scampa nella ripresa battendo 2-1 lo Swansea, mentre l’Everton espugna per 2-0 il campo dello Sheffield Wednesday. Se pensate che tutte le grandi abbiano come logico battuto le squadre delle categorie inferiori, però, vi sbagliate. Innanzitutto lo Stoke City, militante nella Championship, la seconda lega britannica, è stato eliminato da un squarta di Football League Two, la quarta serie, come il Crawley. Ma soprattutto, il Tottenham finalista della scorsa Champions League è stato estromesso da una squadra della stessa categoria, il Colchester, dopo essere arrivato ai calci di rigore. Gli errori decisivi portano la firma di Eriksen e Lucas Moura. Questi tutti i risultati:

Colchester-Tottenham 0-0 (4-3 dcr)

Crawley-Stoke City 1-1 (5-3 dcr)

Luton Town-Leicester 0-4

Portsmouth-Southampton 0-4

Preston North End-Manchester City 0-3

Sheffield Wednesday-Everton 0-2

Watford-Swansea City 2-1

Arsenal-Nottingham Forrest 4-0

Foto: Marca