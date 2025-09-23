Carabao Cup, avanzano Chelsea e Liverpool: assist per Chiesa, grave infortunio per Leoni
23/09/2025 | 23:19:30
Si sono concluse le gare di questa sera in Carabao Cup. Serata agrodolce per i protagonisti italiani, il Chelsea di Maresca avanza battendo il Lincoln. Avanza pure il Liverpool, assist per Chiesa. Ma attenzione a Leoni. Il difensore ex Parma, che partiva da titolare, è uscito in barella nel finale e si teme un infortunio grave.
Questi i risultati:
Barnsley – Brighton 0-6
Burnley – Cardiff 1-2
Fulham – Cambdridge 1-0
Lincoln – Chelsea 1-2
Wigan – Wycombe 0-2
Wolverhampton – Everton 2-0
Wrexham – Reading 2-0
Liverpool – Southampton 2-1
Foto: sito Liverpool