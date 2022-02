Carabao Cup al Liverpool: 11-10 dopo i rigori. Kelleher segna, Kepa sbaglia!

Il Liverpool vince la Carabao Cup, coppa di Lega inglese, battendo ai rigori il Chelsea. Una finale lunghissima, finita 0-0, ma con emozioni stupende da una parte e dall’altra.

Al di là dei gol, Chelsea e Liverpool hanno mantenuto le aspettative impegnandosi in una partita combattutissima e ricca di occasioni. Per la prima ora di gioco meglio i Blues, vicini al gol in più momenti: decisiva la scarsa precisione degli attaccanti di Tuchel, come nel caso di Mount e Azpilicueta sul finale di primo tempo, e la reattività del sostituto di Alisson, Kelleher, superatosi un paio di volte su Pulisic. Reds pericolosi solo al 30′ con Keita e Mané, che costringono al doppio miracolo Mendy. A inizio ripresa il Chelsea colpisce il palo con Mount prima che venga fuori il Liverpool: un pallonetto di Salah viene disinnescato da Thiago Silva sulla linea, a Matip viene annullato un gol per fuorigioco di Van Dijk e Luis Diaz viene fermato ancora dal numero uno dei campioni d’Europa in carica. Anche al Chelsea viene annullato un gol per fuorigioco di Werner, ma è l’ultima chance della squadra di Tuchel prima del 90′. Infatti è ancora il Liverpool a sfiorare il vantaggio, ma Mendy è superlativo in tre occasioni: prima su Diaz e Matip e allo scadere sulla frustata di testa di Van Dijk.

Nel primo tempo supplementare annullato un altro gol al Chelsea per fuorigioco di Lukaku. Il belga manca il controllo su invito illuminante di Jorginho a inizio seconda frazione e spreca una potenziale occasione da gol. Sembra assurdo, ma al 110′ arriva il quarto gol annullato: stavolta è Havertz in posizione irregolare.

Nel secondo tempo supplementare accade poco e nulla.

Si va ai rigori: segnano Milner e Marcos Alonso al primo tiro, segnano Fabinho e Lukaku al secondo giro. Al terzo giro a segno anche Van Dijk e Havertz. Alexander-Arnold e James a segno al quarto tentativo. Al quinto giro Salah segna per il Liverpool. Jorginho segna e zittisce i tifosi dei Reds. Si va ad oltranza. Al sesto tentativo segna Diogo Jota per i Reds. Rudiger non sbaglia per il Chelsea. Al settimo tiro, Origi segna per il Liverpool. Kanté insacca ancora per i blues. A segno anche Robertson per il Liverpool, a segno anche Werner. Al nono tiro segna Elliott per il Liverpool, Thiago Silva non sbaglia per il Chelsea. Al decimo tiro, Konaté segna, in gol anche Chalobah. Si va 10-10. Tirano i portieri. Segna Kelleher per il Liverpool. Per il Chelsea spara in curva Kepa.

E allora il Liverpool vince la Carabao Cup dopo 10 anni.

Foto: Twitter Liverpool