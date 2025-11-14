Caqueret: “Il nostro status nel campionato è cambiato, non siamo più una sorpresa. Siamo una squadra giovane con ampi margini di miglioramento”

14/11/2025 | 11:30:19

Il centrocampista del Como, Maxence Caqueret, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il mio italiano? Sono migliorato molto in italiano, ma non lo parlo ancora fluentemente, devo ancora fare progressi. Se mi mancano Lione e la Francia? No, non mi manca necessariamente perché quando abbiamo dei giorni di riposo torno abbastanza spesso a Lione per vedere la mia famiglia e i miei amici. Sono solo cinque ore di macchina… Una cosa che mi può mancare qui, anche se la cucina italiana è una delle migliori, è il pane francese. Cosa mi piace e cosa no del calcio italiano? Quello che mi piace del campionato italiano è che c’è molto equilibrio, è impossibile prevedere con certezza chi vincerà lo scudetto, chi giocherà le coppe europee o chi si salverà. Quello che mi piace un po’ meno è che le partite qui sono piuttosto chiuse, ma questo è anche il bello del lato tattico italiano. Se il nostro status in campionato è cambiato? Sì, penso che il nostro status nel campionato sia cambiato, non siamo più una sorpresa, quindi, le altre squadre ci aspettano un po’ di più perché sanno che ci piace avere il pallone e si concentrano maggiormente sulla difesa contro di noi. Andare in Europa con il Como? Il nostro obiettivo è lavorare per migliorare giorno dopo giorno senza guardare alla classifica. Siamo una squadra giovane con ampi margini di miglioramento. Non pensiamo al resto”.

Foto: sito Como