Caqueret: “A Como sto bene. Mi ha colpito l’unione tra città e club”

23/04/2026 | 23:10:47

Il giocatore del Como, Maxence Caqueret, ha parlato ai canali ufficiali del club sul momento dei lariani.

Queste le sue parole: “È vero che quando sento i tifosi cantare il mio nome sono davvero felice. Significa che apprezzano il giocatore che sono e io gliene sono molto grato. Do tutto me stesso e cerco di rendere al massimo ogni volta che sono in campo, proprio per renderli orgogliosi e dare tutto per questa squadra. Quindi sono felice quando i tifosi mi ringraziano cantando il mio nome”.

Che cosa ti piace di più di Como? “Quello che mi piace di più di Como è che è una città bellissima dove ci si sente a casa. È tranquilla, serena e perfetta per le famiglie. E poi c’è il club, dove mi sento davvero a casa anche lì. Stiamo vivendo una buona stagione, quindi l’unione tra la città e il club è davvero bellissima”.

Hai una routine o una superstizione nel giorno della partita, anche piccola? E come è nata? “No, non ho superstizioni e non ho necessariamente una routine prima di una partita. Posso solo dire che quando arrivo nello spogliatoio faccio riscaldamento prima di andare in campo. Ascolto la mia musica, ma non ho necessariamente un rituale fisso per ogni partita”.

Foto: sito Como