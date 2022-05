Caputo sulla strada della Lazio: piace a Sarri

Notte importante per la Lazio che cerca punti pesanti sulla strada che porta alla qualificazione in Europa League. All’Olimpico ci sarà la Samp che non è ancora salva e che sarà prevedibilmente guidata da Ciccio Caputo. Proprio l’attaccante è uno dei profili indicati per diventare il vice Immobile,come vi abbiamo raccontato circa un mese fa. Un profilo che piace a Sarri all’interno di un discorso che verrà eventualmente approfondito nelle prossime settimane.

Foto: caputo-twitter-sampdoria