Caputo sul recupero dall’infortunio: “Ho fatto una visita ad Amburgo. A breve sarò pronto per tornare in campo”

Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, è out per infortunio ormai da diverse settimane: il centravanti ex Empoli non è mai tornato in campo dopo il rientro dal ritiro della nazionale italiana. Nelle ultime ore è stato protagonista di una visita di controllo ad Amburgo: la situazione, come dichiarato anche dal calciatore attraverso il proprio profilo Instagram è nettamente migliorata ma non ancora risolta. Di conseguenza il bomber neroverde salterà anche la sfida di domani contro la Sampdoria, ma sembra pronto per tornare in vista del finale di campionato. Questo il suo messaggio: “Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata,a breve sarò pronto a tornare in campo! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti…per questo motivo ho deciso di far partire alcuni contest nei prossimi giorni dedicati a voi …restate aggiornati”.

