Caputo: “Sto studiando una nuova birra per festeggiare la convocazione con la Nazionale”

Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo e della Nazionale Italiana, dopo una stagione ad altissimi livelli con la maglia neroverde, è stato convocato per la prima volta con l’Italia dal ct Mancini. Queste le parole dell’attaccante del Sassuolo a SkySport: “Sto studiando coi miei soci una nuova birra per festeggiare la convocazione in Nazionale. Andare in Nazionale era il mio sogno e questo traguardo è merito ovviamente anche dei miei compagni e di tutto il Sassuolo. E’ stata una sensazione indescrivibile. Dedico la convocazione a tutti coloro che mi sono stati sempre vicini. Se Squinzi fosse ancora qui con noi, anche lui sarebbe fiero di questa chiamata.”

Foto: twitter Sassuolo