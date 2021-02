Caputo: “Pareggio amaro, volevamo restare in corsa per l’Europa”

Ai microfoni di Dazn, l’attaccate del Sassuolo, Ciccio Caputo, ha commentato l’1-1 con il Bologna. Un punto che non serve ai neroverdi per le ambizioni europee.

Queste le parole di Caputo: “E’ dura da commentare, la partita non si era messa bene perché eravamo andati sotto per un errore nostro. Poi c’è stata la loro espulsione, ma non è sempre facile giocare con l’uomo in più perché loro erano tuti chiusi dietro. Prendiamo il punto e andiamo avanti. Ci manca qualcosa in attacco, per ciò che creiamo facciamo pochi gol. Serve maggiore cinismo, perché altrimenti rischi di non sbloccarle”.

Cosa ti spinge a dare sempre di più?

“Sono contento per la doppia cifra, ma c’è rammarico perché volevamo restare aggrappati al treno dell’Europa. Dobbiamo migliorare e crescere ancora”.

Per chi era la dedica della maglietta?

“Per un amico che ha avuto un periodo difficile causa Covid, è positivo da 40 giorni e ha perso la mamma per il virus. Ciao Enzo”.

Foto: Twitter Sassuolo