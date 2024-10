Caputo: “Non ho voglia di ritirarmi. Ho ancora fame di gol”

Francesco Caputo, attaccante attualmente svincolato ma che non ha alcuna voglia di ritirarsi. Reduce dall’esperienza all’Empoli, il bomber classe ’87 si è soffermato anche sul Napoli in un’intervista a Radio Kiss Kiss.

Queste le sue parole: “Io di gol ne ho fatti tanti in carriera, ora sono in attesa di sapere come andrà visto che ancora sono svincolato. Ma ho ancora tanta voglia di farne altri. Il Napoli di Conte me lo aspettavo così subito forte, perché conosco il mister ed in questo è il numero uno, ha preso subito in mano la situazione. Credo che gli azzurri hanno fatto un super mercato, McTominay, Gilmour, giocatori super forti che sono soprattutto richieste dell’allenatore come la permanenza del capitano Giovanni Di Lorenzo. Ci sono tutti gli ingredienti per puntare a vincere qualcosa di importante, ci sono tutti i presupposti”.

Foto: Instagram Empoli