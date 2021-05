Caputo: “Mi sento bene. Voglio l’Europa col Sassuolo e gli Europei”

Una seconda parte di stagione travagliata per Ciccio Caputo che, a causa degli infortuni, non si è potuto esprimere al meglio con il Sassuolo. L’attaccante barese, attraverso il proprio profilo Instagram, con un breve messaggio ha rassicurato tutti i suoi tifosi per queste ultime due partite di campionato. “Mi sento bene, la condizione è pienamente recuperata… ho due chiari obiettivi …EUROPA ED EUROPEO… a testa alta”.

FOTO: Twitter Sassuolo