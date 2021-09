Caputo: “Il Napoli è la squadra più in forma ma noi siamo pronti. Osimhen? Non puoi lasciargli campo”

Ciccio Caputo, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida al Napoli. “Ho visto in tv la gara di Udine, sulla carta è la squadra più in forma, la migliore. Perché sa cosa vuole e perché è quella che ha cambiato meno. Ma noi siamo pronti. Sampdoria sfrontata? Questo è un fatto molto positivo, una caratteristica che il mister ci ha trasmesso e che avevo già notato guardando le partite della Sampdoria prima di venire qui. Andiamo a prendere bene gli avversari, ma sempre con equilibrio”. Su Osimhen: “A prescindere da lui, hanno grandissimi giocatori: Insigne, Lozano, Zielinski. Lui sta bene, è forte fisicamente e di testa, sa attaccare gli spazi. Non puoi lasciargli campo, non ti perdona. Ma faremo una grande gara”.

Foto: Instagram Caputo