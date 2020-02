Caputo: “Gara perfetta, abbiamo dimostrato di essere forti. Tripletta? Sarebbe stata la ciliegina”

Francesco Caputo, autore di una super doppietta nel successo del Sassuolo contro la Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match: “Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, con delle potenzialità enormi. Abbiamo fatto quanto provato in settimana. Sapevamo che non sarebbe stato facile nel secondo tempo ma ce l’abbiamo fatta da squadra, con carattere. Oggi è stata una di quelle partite perfette ma dobbiamo continuare di questo passo. Stiamo bene, ci godiamo il momento e pensiamo poi alla prossima gara. Volevo fare la tripletta perché sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma sono contento per il risultato”, ha chiuso Caputo.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo