Caputo: “E’ stato un periodo molto delicato, ma ora sto meglio. Ringrazio tutti per l’affetto”

Francesco Caputo è tornato in campo e sul suo profilo Instagram ha voluto esprimere le sue emozioni e ringraziare i tifosi neroverdi per l’affetto durante lo stop:

“È stato un periodo molto delicato, ho concentrato tutte le mie forze per recuperare il più rapidamente possibile. Ma ora sto meglio… grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato durante la mia assenza. #forzasasol”.

Il post di Caputo

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo