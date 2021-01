Caputo: “Contro le grandi manca attenzione ma continuiamo con la nostra idea”

Intervenuto a Sky Sport, nel pre partita di Juventus-Sassuolo, Ciccio Caputo ha parlato della sfida contro i bianconeri e della mancanza di prestazioni del Sassuolo contro le grandi: “Manca lo step con le grandi ma sappiamo di essere la. Non è facile ma andiamo avanti con la nostra idea di gioco”. L’attaccante ha poi continuato: “Con le grandi manca dell’attenzione in più, loro non ti concedono nulla. C’è il rischio di perdere contro di loro ma noi continuiamo per la nostra strada”.

Foto: Conferenza Calciomercato