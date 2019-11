Caputo: “Ciclo terribile? Lavoriamo per metter tutti in difficoltà. Zaniolo non mi stupisce”

Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di due talenti del calcio italiano. Uno, recentemente, incrociato da vicini, l’altro compagno del passato dell’ex Empoli: “Orsolini è un giovane che ha potenzialità assurde, come gli altri giovani che sono stati convocati in Nazionale. Un altro è Zaniolo, con il quale ho giocato all’Entella e al quale ho dato consigli. Sono contento per lui, che conosco benissimo, è un bravissimo ragazzo e un professionista serio. Non mi stupisce quello che sta facendo”.

Sul ciclo terribile che attende il Sassuolo, che alla ripresa avrà da fronteggiare Lazio, Juventus e Cagliari: “Abbiamo un tour de force, i sardi che stanno facendo un campionato straordinario. Possiamo mettere in difficoltà chiunque, dobbiamo dare il massimo”.

Foto: Sassuolo Twitter