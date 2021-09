Caputo accoglie la Samp: “Ho sentito tanta fiducia dal primo istante. Darò tutto me stesso per questi colori!”

Francesco Caputo e la Samp: una trattativa nata a sorpresa nel pomeriggio del 31 agosto e che è andata in porto poco prima del gong di questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante lascia il Sassuolo e diventa così blucerchiato, ecco le sue parole su Instagram per la nuova avventura che lo attende: “Fin dal primo istante ho sentito tanta fiducia e tanto calore…suderò la maglia e darò tutto me stesso per questi colori! Forza Sampdoria! 🤙🏼🍺#atuttabirra”.

Foto: Instagram personale Caputo