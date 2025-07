Capuano: “Senza mercato bloccato, Parisi sarebbe passato alla Lazio”

04/07/2025 | 17:02:21

Eziolino Capuano, esperto allenatore, la cui ultima esperienza a Trapani, ha parlato a margine di un evento in Irpinia, per ricordare anche il papà di Fabiano Parisi, mancato qualche anno fa.

Lo stesso tecnico, ai media presenti, ha parlato anche di Parisi e di una trattativa ormai chiusa con la Lazio.

Queste le sue parole: “E’ un orgoglio, è come un figlio acquisito. Un rapporto che va fuori dal campo. E’ un ragazzo che è cresciuto molto. Eravamo qui, quando passò dall’Empoli alla Fiorentina, lui mi chiese se facesse bene ad andare, era titubante perché c’era Biraghi avanti nelle gerarchie e anche in quella scelta lo aiutai. Oggi è diventato un uomo maturo, è cresciuto, le ultime prestazioni parlano bene di lui. Peccato che una società che lo aveva già preso ora ha il mercato bloccato, parliamo della Lazio, lo possiamo dire tranquillamente. Ma credo che Fabiano farà benissimo anche alla Fiorentina quest’anno. Dovete capire che a Firenze avanti ha Gosens, fino a gennaio anche Biraghi, poi passato al Torino. E comunque Fabiano ha trovato spazio, spesso Palladino lo ha messo a destra, anche a centrocampo. Ma Fabiano non ha detto mai una parola fuori posto, io penso che un giocatore come lui lo vorrebbero tutti, è un ragazzo umile e rispettoso, che si sacrifica, che sa cosa vuol dire il lavoro e la dedizione”.

