Capuano a Messina: il giorno della firma

Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Messina. Confermato quanto vi abbiamo raccontato ieri, è lui la scelta di Lo Monaco per la sostituzione di Sullo, esonerato dopo un rendimento assolutamente insufficiente e in linea con quanto aveva fatto a Padova. Questa è la foto di poco fa che certifica ulteriormente la scelta fatta dal club siciliano: Capuano in Calabria e in attesa di imbarcarsi per Messina dove lo aspettano per gli accordi definitivi in modo da poter mettere nero su bianco.