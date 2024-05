Caprile: “Vicario? Oggi non sono come lui”

Il portiere dell’Empoli Elia Caprile, si è raccontato in un’intervista con i canali ufficiali della Lega Serie A: “L’esperienza con l’Empoli è stata particolare, cominciata male. L’errore col Verona costato una sconfitta, l’infortunio… Iniziato tutto in salita, ma non mi sono fatto prendere dallo sconforto. Ho continuato a lavorare, credo di aver sfruttato bene l’occasione. Speriamo di fare il miracolo salvezza e coronare questo sogno. Nicola ci ha dato tantissimo sia sul campo che a livello umano, nel gruppo. Ha portato da subito tranquillità, dicendo che noi ci salveremo e se lo faremo, sarà all’ultima giornata. Non ci ha mai messo pressione per fare risultati sempre, poi certo, ci sono partite più importanti di altre ma ha creduto in noi. L’ombra di Vicario? Lui è un fenomeno. l’eredità non è stata un peso ma una spinta per lavorare e diventare come lui. Oggi non sono come lui… Su questo campo ha fatto cose da fenomeno”.

Foto: Instagram Caprile