Caprile: “Sono felice al Cagliari. Ho ricevuto apprezzamenti, ma nessuna chiamata”

20/07/2025 | 16:45:03

Il portiere del Cagliari Elia Caprile è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro degli isolani, dove ha parlato anche di mercato: “Avere apprezzamenti vuol dire che in questi sei mesi ho fatto bene. Sono state solo voci, non ci sono state chiamate. Io sono un giocatore del Cagliari e sono molto contento di essere qui”.

Foto: Instagram Cagliari