Caprile: “Pareggio importante. Il mister ha spinto tanto per avermi. Cerco ogni giorno di ripagare questa fiducia”

Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo il pareggio in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Pareggio importante contro una squadra che gioca per lo Scudetto e la Champions, ci portiamo a casa questo punto senza concedere gol. Ripartiamo da questo, domenica arriva un’altra grande squadra come la Juventus. Il Cagliari mi ha dato la possibilità di giocare, il mister ha spinto tanto per avermi e cerco ogni giorno di ripagare questa fiducia”.

Fortunato anche su Vlahovic? “Si anche un po’ fortunato, alla fine è andata bene”.

Foto: Instagram Cagliari