Caprile: “Non ho mai forzato la cessione, a Cagliari sto bene”

08/09/2025 | 14:09:45

Caprile è stato uno dei giocatori più discussi nell’ultima sessione di calciomercato. L’estremo difensore del Cagliari ha precisato la sua posizione e la sua scelta di non forzare la cessione. Il classe 2001 ha rilasciato una lunga intervista a L’Unione Sarda, vi riportiamo i passaggi più interessanti: “Non ho mai forzato la mano per andare via. Ci sono stati degli interessamenti, però il Cagliari ha fatto uno sforzo economico per tenermi qua. E io sono concentrato solo sul Cagliari. Non mi sono mai permesso nemmeno di chiedere a qualcuno se ci fossero novità”. Sul trascorso nella sua Napoli: “Alcune esperienze vanno bene e altre no, gli allenatori hanno fatto scelte diverse. Ma ho imparato tanto: da Conte, da Meret, dalla squadra. Posso solo parlare bene dei sei mesi a Napoli, anche se al Cagliari devo tanto: mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco e di tornare a essere protagonista”. Sull’ultima partita di campionato, proprio contro il Napoli ha dichiarato: “Ho dormito poco, anche se siamo tutti consapevoli di aver fatto una grande prestazione contro una squadra che solo pochi mesi fa si è rivelata la più forte del campionato”.

Foto: Instagram Cagliari