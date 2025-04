Caprile: “Napoli? Sarebbe bello tornarci, ma non per fare il secondo. Vedremo in estate…”

Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport, soffermandosi anche sul suo futuro.

Queste le sue parole: “La scelta di andare al Napoli? Mio padre è napoletano, sono molto legato alla città. Volevo mettermi in gioco. Le cose, però, non sono andate come avrei voluto. Ho accolto questa chiamata con entusiasmo. Ho deciso di accettare la sfida e ne ho parlato subito con Conte. Volevo essere protagonista, il ruolo di secondo non fa per me. A Cagliari con il ruolo di salvatore della patria? Niente affatto, ricopro un ruolo da solitario in un collettivo. Il portiere determina, nel bene e nel male, perché è l’ultimo baluardo, ma fa parte di una squadra. Il Cagliari si salverà per merito di tutti, squadra, staff , dirigenti e tifosi, non per un singolo. Da solo, sono nessuno”

Esperienza a Cagliari: “Sono stato accolto benissimo, tra l’altro conoscevo già il mister, il preparatore Squizzi che avevo avuto al Chievo, Luperto e Marin con i quali avevo giocato a Empoli, e Gaetano, mio compagno al Napoli. Insomma, è venuto tutto facile”.

Sul futuro: “Se penso al futuro in rossoblù o altrove? Al momento no. Intanto, conquistiamo la salvezza, poi le società si parleranno”.

Foto: sito Cagliari