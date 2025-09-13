Caprile è una saracinesca, Mina porta avanti il Cagliari

Il match tra Cagliari e Parma è iniziato con grande intensità, con voglia di creare occasioni per sbloccare il risultato. Protagonista assoluto della prima frazione il portiere rossoblù Caprile con un doppio intervento decisivo sulla punta dei crociati Pellegrino. L’estremo difensore italiano si è successivamente ripetuto su Cutrone. Al 32′, Yerry Mina ha portato in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo (seconda rete consecutiva dopo quella siglata in Nazionale). Il suo gol, al momento, decide la gara dell’Unipol Domus.

Foto: Instagram Cagliari