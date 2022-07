Caprari saluta Verona con polemica: “Anno fantastico, non è un addio. Qualcuno, però, non ha mantenuto le promesse”

Gianluca Caprari, da poche ore è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante, sui social, ha postato il suo saluto a Verona, mostrando un po’ di polemica con qualcuno.

Queste le sue parole: “Non so da dove iniziare, siete stati tutti importanti per me. È stato un anno stupendo, un anno dove ho conosciuto persone speciali, persone che mi hanno fatto sentire a casa. A Verona è cresciuto mio figlio, a Verona sono cresciuto io come calciatore e come uomo, a Verona, un giorno, ci voglio tornare, perché a Verona si sta benissimo e la gente è meravigliosa. Io e la mia famiglia possiamo solo che essere grati di tutto l’amore e l’affetto che ci avete dato in questo anno. Tutti vogliono conoscere la verità, tanti miei compagni sanno cosa pensavo, “qualcuno “ aveva addirittura fatto delle dichiarazioni importanti, parole e promesse che erano state dette anche a me di persona, ma che poi alla fine non sono state mantenute… Con questo si chiude un capitolo importante della mia vita che porterò per sempre con me. Grazie ai miei compagni di squadra , ai tifosi e a tutti quelli che hanno creduto in me . Sarò per sempre un vostro tifoso… Arrivederci VERONA!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Caprari (@gianluca_caprari)

Foto: twitter Verona