Caprari, bestia nera della Roma: tutti i numeri

Gianluca Caprari e la Roma, una storia da odi et amo. L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, con la quale ha vinto un Campionato Allievi Nazionali e un Campionato Primavera,

ha segnato contro la sua ex squadra il quarto gol in Serie A diventando una vera e propria bestia nera. Anche ieri, il giocatore che nell’ultimo giorno di mercato si è trasferito al Verona, è andato a segno per la prima volta con la maglia dell’Hellas. Caprari, come riporta Opta, anche quando vede Fiorentina è implacabile: anche contro i viola ha segnato 4 gol in carriera.

Foto: Twitter Hellas Verona