Caprari-Monza al traguardo dodici giorni dopo

Gianluca Caprari è un nuovo giocatore del Monza. Una trattativa nata a sorpresa la notte dell’8 luglio, come anticipato da Michele Criscitiello. Sarà l’ennesimo rinforzo di qualità per la neopromossa. Sarà un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Dunque una nuova avventura per il fantasista italiano che, dopo aver conquistato i tifosi dell’Hellas Verona a suon di giocate, dovrà ripetersi in Brianza trascinando la squadra di mister Stroppa alla salvezza e, forse, anche un po’ più su magari raggiungendo quel 10° posto chiesto da Adriano Galliani.

Esclusiva – Blitz notturno del Monza. Dopo l’accelerata di ieri sera per Pinamonti, Galliani prova a chiudere per Gianluca Caprari. Trattativa avviata dopo la mezzanotte #sportitaliamercato @tvdellosport @ACMonza @Glongari @AlfredoPedulla — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 8, 2022

Foto: Twitter Hellas Verona