Caprari: “L’obiettivo è la salvezza ma possiamo fare di più perché siamo una bella squadra”

L’attaccante dell’Hellas Verona Gianluca Caprari ha parlato della situazione e degli obiettivi in casa gialloblu, ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Questa grande vittoria, nonostante dieci assenze, ci ha dato forza. Non so dove possiamo arrivare, so solo che qui c’è tanta qualità e tanta voglia. L’obiettivo è la salvezza ma possiamo mostrare tante altre belle cose perché siamo un’ottima squadra”

FOTO: Twitter Verona