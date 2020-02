Caprari: “Lazio? C’è grande rammarico per non aver fatto punti, ma questa è la strada giusta”

Il nuovo arrivato in casa Parma Gianluca Caprari – attraverso il proprio profilo social – è tornato sulla sconfitta contro la Lazio.

“C’è grande rammarico per non aver fatto punti, ma questa è la strada giusta. Sono felice per il mio esordio in casa, concentrati per la prossima!”

Foto: Twitter personale