Capozucca: “L’unica certezza è Mazzarri, fino alla fine. Qualcuno lascerà questa maglia”

Stefano Capozucca, ds del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese andando duramente contro la squadra e confermando la fiducia a Mazzarri: “C’è poco da dire e stare zitti parliamo per un dovere professionale. Le scuse le dobbiamo a tutti. Quando perdi 4-0 puoi chiedere solo scusa e grande vergogna per la prestazione. Il campionato è lungo e c’è tempo per recuperare. L’unica certezza è Mazzarri che rimarrà. È l’unica certezza. Qualcuno non è degno di vestire questa maglia. Proprio per il valore della società. Ci vuole rispetto, cose che non vanno bene ne dentro né fuori dal campo. Qualcuno dei giocatori piangeva, altri no. La dignità e il rispetto ci deve essere e qualcuno dei giocatori non ce l’ha. Per alcuni questa è stata l’ultima partita con il Cagliari”.

FOTO: Sito Cagliari