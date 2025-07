Capomaggio: “Salerno è l’opportunità della mia vita. Vogliamo tornare in B”

26/07/2025 | 12:50:40

Galo Capomaggio, nuovo centrocampista della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla piazza granata: “Tocca a noi trascinare i tifosi, vogliamo vincere il campionato. L’obiettivo personale è certamente fare ancora di più rispetto alla stagione passata, ovviamente però la priorità è rappresentata dai risultati della squadra e non dai traguardi personali. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, vincere e riconquistare i tifosi: sappiamo quanta passione ci sia a Salerno, dobbiamo rispondere alle tante aspettative facendoli sentire coinvolti in questo nuovo progetto e trascinandoli dalla nostra parte. Raffaele? Conosco bene il mister, lavoriamo insieme da più di un anno: è una persona che punta su un gioco propositivo, spingendo la squadra a mantenersi nella metà campo avversaria. È un tipo di calcio che apprezzo molto, e l’intenzione è di assimilarne i meccanismi nel minor tempo possibile. Sarà una stagione dura e complicata, questo lo sappiamo benissimo. Il girone è difficile, in trasferta l’ambiente sarà sempre molto caldo e non dobbiamo sottovalutare nessun avversario. Soprattutto in campo esterno. Io so che devo ripagare la fiducia del club, hanno fatto tanto per farmi venire qui alla Salernitana. Fin dall’inizio ho percepito la determinazione della società nel volermi, e ho accettato con entusiasmo. Sono convinto che questa squadra abbia tutte le carte in regola per puntare ai vertici grazie a un gruppo unito, è fondamentale lavorare molto qui in ritiro perchè per fare il tipo di gioco che vuole l’allenatore occorre essere supportati da una condizione fisica eccellente.

Ho un sogno: arrivare in Serie B con questa maglia. Durante la mia carriera ho ricoperto anche il ruolo di difensore centrale, in particolare nel primo anno a Cerignola. Se ci fosse bisogno, sono pronto a mettermi a disposizione. Sono arrivato in Italia a 21 anni con il sogno di giocare a calcio e, guardando al mio percorso, sono soddisfatto ma non mi accontento. E questa è una grande opportunità”.

Foto: sito Salernitana