“Capolavoro Luis Enrique per entrare nella leggenda. Inter umiliata”. Le reazioni dei quotidiani all’estero

31/05/2025 | 23:45:01

In Francia, Le Figaro scrive: “Una capolavoro del PSG per entrare nella leggenda”. “Dopo tanti anti, il PSG è finalmente il Re d’Europa”, gli fa eco Le Parisien. Rmc Sport sulla stessa lunghezza d’onda: “Il PSG vince la Champions League dopo una finale da record”. In Spagna si celebra soprattutto il connazionale Luis Enrique. Marca scrive: “Luis Enrique firma il suo capolavoro con un recital per la storia”. In Germania la BILD dà uno sguardo ad entrambi i lati: “Che finale! Estasi PSG, Inter in lacrime”. Sky Sports DE recita: “Un PSG infuriato umilia l’Intere festeggia un trionfo in Champions League”. La BBC in Inghilterra alza i toni: “Clamorosa vittoria del PSG contro l’Inter”. Sky Sports UK infine scrive: “Il PSG travolge l’Inter e conquista la sua prima storica Champions League”.

Foto: Instagram PSG