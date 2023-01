Capolavoro di Osimhen: vantaggio Napoli sulla Roma all’intervallo

Il Napoli è in vantaggio 1-0 dopo i primi 45 minuti contro la Roma. Decide una prodezza del solito Osimhen, che al 17′ ha illuminato il Maradona con una magia. Assist di Kvaratskhelia dopo una grande giocata di Mario Rui, palla per il nigeriano che stoppa di petto, palleggia e scaraventa un destro terrificante in rete.

Roma che aveva però cominciato bene, occasione qualche minuto prima con un colpo di testa all’indietro di Kim, che ha sfiorato il palo della sua porta. Roma pericolosa sempre sui calci piazzati, attento il Napoli in alcune circostanze pericolose.

Napoli che quando attacca però è devastante, pericoloso Zielinski, da fuori, e ancora Osimhen di testa a sfiorare il 2-0. Anche la Roma sfiora il pareggio, con un destro di Spinazzola, centrale però, Meret bravo a respingere.

Il Napoli chiude avanti il primo tempo 1-0, consolidando il primato al momento.

