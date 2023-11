Capolavoro di Dimarco e rigore di Calhanoglu, l’Inter passa 2-0 sul Frosinone. E si prende la vetta

L’Inter vince 2-0 contro il Frosinone e si prende la vetta della Serie A. La prima grande occasione della gara arriva al 19′ con Lautaro, ma Turati compie un grande intervento spingendo, quanto basta, il pallone sopra la traversa. La gara si sblocca al 42′, ed è l’Inter a passare in vantaggio con un’autentica perla di Dimarco che, appena superato il centrocampo, da posizione molto defilata, il mancino interista vede Turati fuori dai pali. Fa partire un colpo perfetto, preciso e inatteso: un pallonetto meraviglioso, che da quasi cinquanta metri buca il Frosinone. L’Inter apre la ripresa nel migliore dei modi: protagonista Marcus Thuram, autore di uno slalom speciale nell’area nerazzurra. Monterisi, nel tentativo di evitarne la conclusione a rete da due passi, stende l’attaccante francese. Pochi dubbi per l’arbitro Dionisi, che indica il dischetto: calcio di rigore. Dagli undici metri si prenata Hakan Calhanoglu, ormai ufficialmente il rigorista dell’Inter: il turco, come sempre del resto, non sbaglia. Turati spiazzato, 2-0 dell’Inter sul Frosinone. Termina così 2-0 a San Siro, l’Inter vince e chiude al meglio prima della sosta per le Nazionali.

Foto: Instagram Inter