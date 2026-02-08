Capolavoro di Banda su punizione: il Lecce batte 2-1 l’Udinese e inguaia la Fiorentina
08/02/2026 | 17:00:24
Grande vittoria del Lecce di Di Francesco che trionfa la prima partita del 2026, 2-1 all’Udinese. Decide un capolavoro su punizione di Banda al 90′. Il vantaggio del Lecce era arrivato dopo 5′ con Gandelmann. Il centrocampista giallorosso sfrutta l’errore di Solet. La conclusione imprendibile per Okoye. Lecce in vantaggio. Poi il pari dei friulani con Solet su rigore, ma al 90′ la punizione di Banda vale il vantaggio e la vittoria. Pugliesi che salgono a +3 sulla Fiorentina.
foto x lecce