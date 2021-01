Capodanno shock per Elabdellaoui del Galatasaray: rischia di perdere la vista

Omar Elabdellaoui, difensore del Galatasaray, è stato ricoverato in ospedale a seguito di ferite riportate agli occhi la notte di Capodanno. Il calciatore norvegese di origini marocchine è rimasto ferito da un fuoco d’artificio all’interno della propria abitazione.

Le notizie sul suo stato di salute sono abbastanza negative, secondo quanto si apprende, c’è la possibilità che il giocatore perda la vista.

In mattinata è arrivato anche un comunicato da parte del club turco: “Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita”.

Foto: sito ufficiale Galatasaray