Capo Verde, la storia curiosa di Roberto Lopes convocato in Nazionale grazie a Linkedin: “Credevo fosse spam”

Dopo diversi tentennamenti dovuti all’emergenza sanitaria nel mondo, la Coppa d’Africa è pronta a partire ufficialmente il 9 gennaio. Una competizione ricca di talenti e di storie molto curiose, come quella che riguarda Roberto Lopes difensore dello Shamrock Rovers convocato dal Capo Verde grazie a Linkedin. Ecco il suo racconto: “Ricevetti un messaggio su Linkedin dell’allora ct Rui Aguas, che mi aveva scritto in portoghese. Credetti che si trattasse di un messaggio di spam e non ci ho fatto caso. Dopo nove mesi mi riscrisse: ‘Hai pensato a quello che ti ho detto?’. Mi sentii scortese per non avergli risposto. Copiai il messaggio su Google Translate e lessi: in pratica, mi chiedeva se avessi voluto far parte della nazionale del Capo Verde. Ero entusiasta: risposi di sì, al 100%. Creai un profilo quando ero al college, ma non lo guardavo mai”.

FOTO: Sito Shamrock Rovers