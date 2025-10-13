TOP NEWS
Capo Verde al Mondiale. E’ il secondo Paese più piccolo a qualificarsi

13/10/2025 | 21:47:30

Grazie al successo per 3-0 contro Eswatini, la Nazionale di Capo Verde festeggia un traguardo storico e stacca il pass per la fase finale dei Campionati del mondo (del 2026) diventando così il secondo Paese con meno abitanti in assoluto a partecipare ad un Mondiale (il record appartiene all’Islanda che si qualificò ai Mondiali di Russia 2018).

Capo Verde era riuscita a qualificarsi solo in quattro occasioni alla fase finale della Coppa d’Africa, raggiungendo come massimo traguardo i quarti di finale nel 2013 e nel 2023.
Nella sua bacheca figura un solo trofeo, la Coppa Amilcar Cabral (un torneo tra Nazionali dell’Africa Occidentale disputata tra il 1979 e il 2007) vinta nel 2000 in finale contro il Senegal.

Foto X Fifa