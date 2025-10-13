Capo Verde al Mondiale. E’ il secondo Paese più piccolo a qualificarsi
13/10/2025 | 21:47:30
Capo Verde era riuscita a qualificarsi solo in quattro occasioni alla fase finale della Coppa d’Africa, raggiungendo come massimo traguardo i quarti di finale nel 2013 e nel 2023.
Nella sua bacheca figura un solo trofeo, la Coppa Amilcar Cabral (un torneo tra Nazionali dell’Africa Occidentale disputata tra il 1979 e il 2007) vinta nel 2000 in finale contro il Senegal.
Capo Verde era riuscita a qualificarsi solo in quattro occasioni alla fase finale della Coppa d’Africa, raggiungendo come massimo traguardo i quarti di finale nel 2013 e nel 2023.
Nella sua bacheca figura un solo trofeo, la Coppa Amilcar Cabral (un torneo tra Nazionali dell’Africa Occidentale disputata tra il 1979 e il 2007) vinta nel 2000 in finale contro il Senegal.
What a moment for Cabo Verde! The Blue Sharks are going to the #FIFAWorldCup! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/PPzHKGBb0a
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025
Foto X Fifa