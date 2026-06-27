Capo Verde, ai sedicesimi dei Mondiali sbarca una Nazionale che vale poco più di 50 milioni

27/06/2026 | 15:30:05

Una Nazione di 500mila abitanti approda ai sedicesimi dei Mondiali, Capo Verde con tre pareggi ha staccato il pass per la sfida contro l’Argentina di Messi, campione in carica. Un angolo piccolissimo di mondo, una squadra che in totale vale poco più di 50 milioni, circa 54, stando alle stime di Transfermarkt. Vozinha, uno dei talenti di Capo Verde, ha parlato così a ESPN riguardo all’impresa della sua Nazione: “Non credo che nessuno di noi sognasse una cosa del genere. Ma sappiamo di avere molta qualità. Qualificarci oggi per il turno successivo è una grande soddisfazione per noi. È il sogno di ogni giocatore poter giocare contro l’Argentina e contro Messi” .

foto x fifa