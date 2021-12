Capienza stadi ridotta, Inter e Juventus valutano il rinvio della finale di Supercoppa

La decisione di ridurre la capienza degli stadi dal 75% al 50% ha portato a nuova confusione per le varie società calcistiche che hanno dovuto sospendere la vendita dei biglietti per le gare in programma a gennaio in attesa di ulteriori delucidazioni da parte del governo. Nel frattempo una delle partite più attese è sicuramente la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus, in programma il prossimo 12 gennaio al Meazza. I due club alla luce delle ultime decisioni dovute alla pandemia starebbero valutando il rinvio del match al termine della stagione per motivi sanitari e ovviamente anche economici.

FOTO: Twitter Inter