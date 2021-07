Salernitana, Capezzi: “Daremo tutto per questa maglia. Società? Presto si troverà una soluzione”

Leonardo Capezzi, centrocampista della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa granata in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole:

Sulla promozione in Serie A

“L’anno scorso è stata un’annata fantastica, il grande dispiacere è stato che a causa del Covid non abbiamo potuto avere i tifosi vicini ma abbiamo sempre sentito il loro sostegno. Penso che presto si troverà l’entusiasmo giusto per la Serie A e che la piazza di Salerno sa dare”.

Sul ritiro

“Il bilancio del ritiro è positivo. Siamo partiti un po’ rimaneggiati ma stanno arrivando nuovi giocatori e sta crescendo la condizione fisica. Siamo in costruzione ma stiamo lavorando al meglio e cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. I nuovi arrivati stanno assimilando quello che vuole il mister. La strada è ancora lunga, la rosa deve completarsi però l’atteggiamento è quello giusto. Iniziare il ritiro con la rosa al completo è quello che tutti vorrebbero ma non è facile, il mercato è lungo e ha le proprie dinamiche. Abbiamo perso un blocco di giocatori importanti e questo ha complicato le cose. Sicuramente presto arriveranno nuovi compagni pronti a dare il loro contributo e la rosa sarà ultimata. Il lavoro di questo ritiro si fa sentire, è normale non essere brillanti in questo momento della stagione. C’è ancora tanto da lavorare, il mister ci abitua a carichi di lavoro importanti che ci consentono di rendere al meglio nel fine settimana con un autonomia sufficiente per fare bene in partita”.

Sulle responsabilità del gruppo

“La responsabilità è quella di lavorare ogni giorno al meglio e di dare tutto noi stessi per la maglia, la città e la squadra. Conosco bene l’ambiente e posso aiutare i nuovi arrivati ad ambientarsi. La Serie A l’avevo raggiunta con il Crotone e avevo fatto discretamente bene, poi con Sampdoria ed Empoli non sono riuscito ad avere continuità. Quest’anno me la sono ripresa e lavoro per tenermela stretta. In allenamento cerco sempre di dare il massimo e non mollare. Ben vengano giocatori forti che aumentano il tasso qualitativo della rosa e fanno allenare tutti meglio aumentando la concorrenza. I nuovi arrivati sono ragazzi forti, gli esterni sono ragazzi giovani con grandi margini di crescita e sono perfetti per il nostro gioco.

Sulle vicende societarie

“La squadra ha sempre avuto fiducia nella Società. Siamo consapevoli che presto si troverà una soluzione per il bene della Salernitana”.

Foto: Instagram Capezzi