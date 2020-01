Capezzi in prestito alla Salernitana: ora è anche ufficiale

Leonardo Capezzi, centrocampista classe 1995, torna in Italia. Confermato il trasferimento in prestito secco alla Salernitana dopo l’esperienza con l’Albacelte. Capezzi, di proprietà della Samp, aveva altre soluzioni, ma il club campano nelle ultime ore ha sorpassato la concorrenza e ora ha anche ufficializzato l’operazione: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Albacete per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’95 Leonardo Capezzi”.

